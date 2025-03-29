Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 29 марта 2025

Погода в Иркутске 29 марта 2025 обещает переменную облачность и снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +3…+5 градусов. Ветер северо-западный 7−12 м/с.
Погода в Иркутске 29 марта 2025.
— Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье потеплеет до +3…+8 градусов, однако если солнце так и не выглянет, то столбик термометра остановится на отметке от −1 до −6. Вот что обещает погода в Иркутске 29 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что во время прогулки с собакой жители Иркутска обнаружил страйкбольную гранату.