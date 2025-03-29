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Теплые выходные ожидаются на Южном Урале

В субботу, 29 марта, в Челябинской области будет малооблачно, без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +18° 7 м/с 49% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов. Ветер южной четверти 2−7 метров в секунду.

В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +10 до +12 градусов. Ветер южной четверти 2−7 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 29 марта, у Александра, Антона, Дениса, Емельяна, Ивана, Павла, Пимена, Романа, Трофима, Юлиана.

Между прочим, 29 марта 2025 года отмечают Саввин день. Согласно народным приметам, сегодня не стоит принимать гостей. Дело в том, что посторонние люди принесут в дом одни неприятности.