Теплые выходные ожидаются на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов. Ветер южной четверти 2−7 метров в секунду.
В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +10 до +12 градусов. Ветер южной четверти 2−7 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 29 марта, у Александра, Антона, Дениса, Емельяна, Ивана, Павла, Пимена, Романа, Трофима, Юлиана.
Между прочим, 29 марта 2025 года отмечают Саввин день. Согласно народным приметам, сегодня не стоит принимать гостей. Дело в том, что посторонние люди принесут в дом одни неприятности.