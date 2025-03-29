Reuters: Индия отказала в заходе в порт танкеру с российской нефтью

Власти Индии отказали в заходе в индийский порт судну, загруженному арктической нефтью, информирует Reuters.
По данным агентства, речь идёт о танкере Andaman Skies, который шёл под флагом Танзании. Сообщается, что отказ связан с «недостатком документации».
В материале утверждается, что нефть была загружена в порту Мурманска.
Танкер направлялся в порт Вадинар для поставки сырья индийскому НПЗ Indian Oil Cor.
Ранее сообщалось, что Китайская Народная Республика и Индия приостановили закупки нефти из РФ из-за санкций.