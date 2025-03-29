Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Индия отказала в заходе в порт танкеру с российской нефтью

Танкер Andaman Skies шёл под флагом Танзании.

Источник: Аргументы и факты

Власти Индии отказали в заходе в индийский порт судну, загруженному арктической нефтью, информирует Reuters.

По данным агентства, речь идёт о танкере Andaman Skies, который шёл под флагом Танзании. Сообщается, что отказ связан с «недостатком документации».

В материале утверждается, что нефть была загружена в порту Мурманска.

Танкер направлялся в порт Вадинар для поставки сырья индийскому НПЗ Indian Oil Cor.

Ранее сообщалось, что Китайская Народная Республика и Индия приостановили закупки нефти из РФ из-за санкций.