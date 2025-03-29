На Android выйдет игра, посвященная СВО

Игра про отряд российских военных выйдет на мобильных устройствах через месяц.
Мобильная версия игры «Отряд 22: ZOV», посвященной спецоперации РФ на Украине, будет доступна на Android уже через месяц. Об этом сообщил разработчик Александр Толкач во время встречи с создателями игры.
«Мобильная версия выйдет. Я знаю, что не все играют на компьютере, но на Android через месяц выйдет», — сказал разработчик агентству ТАСС. Помимо этого, он уточнил, что игра точно выйдет в RuStore и подтвердил наличие договоренности с Huawei о выпуске игры в AppGallery.
Ранее URA.RU писало о выходе игры про СВО на платформе VK Play в бета-версии. В «Отряде 22: ZOV» представлены несколько кампаний, включая «Донбасскую весну» и «штурм Мариуполя». Причем прообразами персонажей в игре стали реальные участники СВО. Среди таких, например, бойцы с позывными «Гудвин», «Бурый», «Рокот», а также «Тунгус», который самостоятельно вышел на команду разработчиков. Участники СВО уже успели поиграть в отечественную игру. 3D-графика будет дорабатываться.