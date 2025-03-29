На Android выйдет игра, посвященная СВО

«Мобильная версия выйдет. Я знаю, что не все играют на компьютере, но на Android через месяц выйдет», — сказал разработчик агентству ТАСС. Помимо этого, он уточнил, что игра точно выйдет в RuStore и подтвердил наличие договоренности с Huawei о выпуске игры в AppGallery.