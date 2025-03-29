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Отрубил головы и сжег в семейном камине: сын жестоко казнил родителей, раскрывших его ложь

Mirror: американец расчленил родителей и сжег их головы в семейном камине.

Источник: Комсомольская правда

Чендлер Холдерсон старался быть хорошим сыном: рассказывал родителям, Барту и Кристе, как учится в техническом колледже, работает в полиции, активно занимается спортом, а после даже успел получить место в компании SpaceX. Они верили и гордились, пока не начались проблемы, пишет Mirror.

Он вдруг перестал платить аренду за квартиру, которую снимал, списывая это на проблемы колледжа: якобы ему до сих пор не пришла стипендия. Барт решил созвониться с учебным заведением и был шокирован: его сын появился в колледже лишь однажды.

Родители встретились с сыном, чтобы серьезно поговорить, однако уже спустя несколько дней стало известно, что они пропали. Тогда то и начались постоянные обыски и допросы, в которых Чендлер отчаянно путался.

Полиция отследила передвижения мужчины и нашла в лесополосе человеческий торс. В камине дома Барты и Кристы были обнаружены фрагменты человеческих костей, а также лезвия, которыми они были разрезаны. Результаты ДНК доказали, что это была пропавшая чета Холдерсонов.

Чендлер хладнокровно убил своих родителей, отрубил головы и сжег часть фрагментов расчлененных тел в семейном камине. Причиной, по словам задержанного, стал распутанный клубок лжи.

Присяжные признали Холдерсона виновным по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени. Его приговорили к пожизненному заключению без шанса условно-досрочного освобождения.

Как KP.RU писал ранее, британец расчленил соседа на 27 частей и разбросал их по Манчестеру.