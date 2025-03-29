The Spectator: Зеленский не сможет отказаться от сделки с Трампом

Зеленский не способен отказать президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу в подписании соглашения, касающегося минералов, пишет The Spectator.
В материале сказано, что это связано с тем, что Зеленский боится.
«Зеленский не может сказать “нет”, опасаясь риска снова столкнуться с Трампом», — говорится в публикации.
Автор материала выразил мнение, что в такой ситуации у Украины есть «единственный вариант». Киев может «затормозить соглашение» или надеяться, что Трамп либо смягчит свои требования, либо «отступит самостоятельно».
Ранее сообщалось, что новый проект соглашения по полезным ископаемым предполагает, что Киев должен компенсировать Соединённым Штатам всю оказанную помощь, размер которой может превышать 120 миллиардов долларов.
По данным The Times, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает Украину слабой и презирает Зеленского.