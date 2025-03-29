В Омской области без вести пропали около 1,6 тысяч сирот

В Госдуме РФ готовят закон, ограничивающий сирот в праве распоряжения социальным жильем. Инициатива обоснована тем, что выпускники детских домов часто становятся жертвами мошенников и оказываются в итоге на улице. Так, рабочая группа Госдумы, созданная для проработки этого вопроса, установила — в России неизвестно местонахождение более девяти тысяч сирот. Причем в Омской области этот показатель один из самых высоких по стране.
«Это в основном совершеннолетние ребята, которые до сих пор не реализовали право на получение жилья от государства. Больше 1,6 тысячи исчезнувших — в Бурятии, почти столько же — в Омской области, около 1,1 тысячи сирот не могут найти в Краснодарском крае», — цитирует вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову «Парламентская газета».
В ситуацию просят вмешаться прокуратуру и Следком. Также парламентарии отметили, что данные цифры свидетельствуют о неэффективности системы сопровождении детей-сирот, выпустившихся из социальных учреждений.
Примеров, когда дети-сироты становятся жертвами преступлений, действительно, немало. Только за последнее время «КП Омск» писала о двух таких случаях. Последний процесс, по Фатиме Яминовой, обманувшей шестерых сирот, идет в настоящее время в Центральном районном суде.