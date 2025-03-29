В Омской области без вести пропали около 1,6 тысяч сирот

В Госдуме РФ готовят закон, ограничивающий сирот в праве распоряжения социальным жильем. Инициатива обоснована тем, что выпускники детских домов часто становятся жертвами мошенников и оказываются в итоге на улице. Так, рабочая группа Госдумы, созданная для проработки этого вопроса, установила — в России неизвестно местонахождение более девяти тысяч сирот. Причем в Омской области этот показатель один из самых высоких по стране.