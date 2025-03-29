Приготовьтесь греться — прогноз погоды на 29 марта в Беларуси

Минск. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
Брест. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +15..+17°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
Витебск. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
Гомель. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
Гродно. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
Могилев. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.