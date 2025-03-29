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Приготовьтесь греться — прогноз погоды на 29 марта в Беларуси

В субботу, 29 марта, в Беларуси ожидается солнечная погода без осадков. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный от слабого до умеренного, сообщает Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 59% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Смартпресс

Минск. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Брест. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +15..+17°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Витебск. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Гомель. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Гродно. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Могилев. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.