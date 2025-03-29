«Срубленное и спиленное»: Юрист рассказал, когда лежащее на земле дерево нельзя забирать

Забрав лежащее на земле дерево, в ряде случаев можно подвергнуться штрафу или даже оказаться фигурантом уголовного дела. В каких случаях за подобное действие грозит ответственность, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.
По словам юриста, для забравшего лежащее на земле дерево или его часть со следами сруба или спила, может наступить ответственность за кражу или за незаконную вырубку.
Также юрист напомнил, что валежник разрешено собирать без использования спецтехники, допускается иметь обыкновенный топор или пилу, в том числе бензопилу, а вырубать сухостой или бурелом допустимо только с разрешения соответствующих органов.
Ранее юрист Безделин рассказал, что сухостой, бурелом, снеговал не является валежником, как и спиленные лесозаготовителями деревья.
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