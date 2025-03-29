В Иркутском районе оборудовали контейнерную площадку после прокурорской проверки

В Иркутском районе создали специальную площадку для крупногабаритных отходов после обращения жителя села Мамоны в природоохранную прокуратуру. Как стало известно КП-Иркутск, ранее установленные контейнеры не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.
— На мусорной площадке не было установлено ограждение, твердое покрытие, а бункер для сбора отходов находился непосредственно на земле, из-за чего загрязнялась почва, — прокомментировали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
После проверки администрации Мамонского муниципального образования внесли представление, но и тогда нарушения не были устранены. После чего прокурор обратился в суд, в итоге площадку привели в нормативное состояние.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что масштабное обследование геодезических пунктов проведут в Приангарье.