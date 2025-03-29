Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском районе оборудовали контейнерную площадку после прокурорской проверки

Установленные ранее контейнеры не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе создали специальную площадку для крупногабаритных отходов после обращения жителя села Мамоны в природоохранную прокуратуру. Как стало известно КП-Иркутск, ранее установленные контейнеры не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.

— На мусорной площадке не было установлено ограждение, твердое покрытие, а бункер для сбора отходов находился непосредственно на земле, из-за чего загрязнялась почва, — прокомментировали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

После проверки администрации Мамонского муниципального образования внесли представление, но и тогда нарушения не были устранены. После чего прокурор обратился в суд, в итоге площадку привели в нормативное состояние.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что масштабное обследование геодезических пунктов проведут в Приангарье.