Трамп призвал «защитить» Гренландию от РФ и КНР

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обнародовал кадры с призывом «защитить» Гренландию от Российской Федерации и КНР, ролик опубликован в соцсети Трампа Truth Socia.
«Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», — говорится в публикации.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что у Соединённых Штатов давно существовали планы по присоединению Гренландии.
Путин также добавил, что российская сторона готова работать в Арктике со всеми государствами.
Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Арктика должна стать свободной от конфликтов зоной.