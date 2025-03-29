Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал «защитить» Гренландию от РФ и КНР

Трамп обнародовал кадры с призывом «защитить» Гренландию.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обнародовал кадры с призывом «защитить» Гренландию от Российской Федерации и КНР, ролик опубликован в соцсети Трампа Truth Socia.

«Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», — говорится в публикации.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что у Соединённых Штатов давно существовали планы по присоединению Гренландии.

Путин также добавил, что российская сторона готова работать в Арктике со всеми государствами.

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Арктика должна стать свободной от конфликтов зоной.