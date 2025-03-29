Россиян предупредили о тюрьме за рубку дров: как избежать ответственности

Жаров предупредил, что если дерево уже лежит на земле, это не всегда означает, что его можно забрать.
Для заготовки дров в лесу необходимо получить официальное разрешение, иначе возможны штрафы и уголовная ответственность, как для физических, так и для юридических лиц. Об этом сообщил управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.
По его словам, это связано с незаконной вырубкой деревьев, регулируемой статьями 8.28 КоАП и 260 УК РФ. Он уточнил, что даже если дерево имеет следы сруба, его забирать нельзя — это может быть расценено как кража. Подробнее о том, как избежать ответственности за рубку дров — в материале URA.RU.
Уголовная ответственность за вырубку дров.
Если найденное дерево имеет следы сруба или спила, его забирать категорически запрещеноФото: Анна Майорова © URA.RU.
Евгений Жаров предупредил, что за незаконную рубку предусмотрены санкции по статье 8.28 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и статье 260 Уголовного кодекса РФ. Он отметил, что наказание может грозить как физическим, так и юридическим лицам, занимающимся вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами.
Кроме того, по его словам, нужно учитывать, что даже если дерево уже лежит на земле, это не всегда означает, что его можно без последствий забрать. Закон разрешает сбор валежника, но только с использованием ручных инструментов, таких как топоры или бензопилы. Если же найденное дерево имеет следы сруба или спила, его забирать категорически запрещено, поскольку это может трактоваться как кража и незаконная вырубка.
Как получить разрешение на заготовку дров.
Для получения официального разрешения на вырубку дров нужно соблюсти несколько условийФото: Александр Ельчищев © URA.RU.
Чтобы легально заготовить древесину, необходимо обратиться в лесничество, где вам отведут лесоучасток для вырубки. На нем можно будет спиливать только отобранные и пронумерованные лесные деревья, выбор которых определяется лесничими. Однако в процессе получения разрешения могут возникнуть некоторые трудности.
Во-первых, местные органы могут выделить деляну в труднодоступном или удаленном месте, что приведет к большим затратам на транспортировку и увеличенному расходу топлива, особенно в сложных погодных условиях, таких как снег или грязь. Во-вторых, существует вероятность отказа со стороны лесхоза при получении документов на дрова, хотя законодательство РФ позволяет заготовку 20 кубометров древесины ежегодно на одного законного собственника недвижимости.
Процедура получения разрешения может занять около месяцаФото: Игорь Меркулов © URA.RU.
Спорные ситуации могут возникнуть, если у собственника несколько домов, где проживают его родственники, также нуждающиеся в древесном топливе. Кроме того, деревья, растущие за пределами вашей частной собственности, находятся под контролем городской или районной администрации. Самовольный спил деревьев в таких территориях запрещен, и для их заготовки необходимо получать официальное разрешение.
Для этого нужно оформить соответствующие документы и отправить их в уполномоченные органы. Процедура рассмотрения и выдачи разрешения может занять около месяца. При отсутствии данного документа нарушитель будет привлечен к административной ответственности по статье 8.28 КоАП РФ, что может повлечь за собой штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому важно соблюдать все законные процедуры и правила, чтобы избежать неприятностей.