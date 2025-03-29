Россиян предупредили о тюрьме за рубку дров: как избежать ответственности

Кроме того, по его словам, нужно учитывать, что даже если дерево уже лежит на земле, это не всегда означает, что его можно без последствий забрать. Закон разрешает сбор валежника, но только с использованием ручных инструментов, таких как топоры или бензопилы. Если же найденное дерево имеет следы сруба или спила, его забирать категорически запрещено, поскольку это может трактоваться как кража и незаконная вырубка.