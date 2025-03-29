Не занимайтесь вырубкой: Россиянам объяснили, когда нельзя забирать упавшие в лесу деревья

«Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами», — подчеркнул юрист в интервью агентству «Прайм».
Когда дерево или его часть лежат на земле с признаками спила, их сбор будет считаться преступлением. Это может повлечь за собой не только крупные штрафы, но и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы, предупредил Жаров.
Заготовка валежника возможна, но только при соблюдении строгих ограничений: использовать можно лишь ручной инструмент, например бензопилу или топор. В некоторых местах, однако, даже сбор сухих веток запрещён, поэтому важно заранее ознакомиться с местным законодательством.
Ранее юрист объяснил, как не наломать дров при сборе валежника. По его словам, таковым считаются остатки стволов и сучьев деревьев, которые лежат на земле. Важно, чтобы это не были порубочные остатки или деревья, поражённые вредителями.