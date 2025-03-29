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Не занимайтесь вырубкой: Россиянам объяснили, когда нельзя забирать упавшие в лесу деревья

Заготовка дров в лесу без соответствующего разрешения может привести к серьёзным последствиям, вплоть до уголовного преследования. Даже если дерево уже упало на землю, это не даёт права на его сбор, предупреждает управляющий партнёр адвокатского бюро Zharov Group Евгений Жаров.

Источник: Life.ru

«Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами», — подчеркнул юрист в интервью агентству «Прайм».

Когда дерево или его часть лежат на земле с признаками спила, их сбор будет считаться преступлением. Это может повлечь за собой не только крупные штрафы, но и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы, предупредил Жаров.

Заготовка валежника возможна, но только при соблюдении строгих ограничений: использовать можно лишь ручной инструмент, например бензопилу или топор. В некоторых местах, однако, даже сбор сухих веток запрещён, поэтому важно заранее ознакомиться с местным законодательством.

Ранее юрист объяснил, как не наломать дров при сборе валежника. По его словам, таковым считаются остатки стволов и сучьев деревьев, которые лежат на земле. Важно, чтобы это не были порубочные остатки или деревья, поражённые вредителями.