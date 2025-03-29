Новая версия соглашения, касающегося природных ресурсов, поставит Украину в зависимое положение, пишет The Times.
В публикации подчёркивается, что Киев практически превратится в «вассала» Соединённых Штатов.
«Зависимость от Вашингтона может усугубиться, фактически превращая Украину в вассальное государство. Это ошеломляющая эскалация попыток администрации Трампа захватить контроль над природными ресурсами Украины в качестве платы за посредничество в прекращении огня», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что новый проект сделки по минералам предполагает, что Киев должен компенсировать американской стороне всю оказанную помощь, её размер может превышать 120 миллиардов долларов.
На Украине заявили, что проект сделки выглядит как поражение в вооружённом конфликте с Соединёнными Штатами с выплатой репараций.