Отключение отопления пройдёт в двух округах Иркутска 31 марта

В понедельник, 31 марта, в некоторых домах Ленинского и Свердловского округов Иркутска пройдёт отключение отопления. Об этом в Telegram-канале сообщил оператор тепловых сетей города.
«Будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети по улицам Роза Люксембург, 315 и Лермонтова, 59», — пояснил оператор.
В связи с работами отключение отопления пройдёт по улице Баумана, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240−1, 240−2, 240−3, 240−4, 240−5, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262 и 264. Ещё отключение тепла затронет улицу Розы Люксембург, 303, 317а, 325а, 333а и 341а.
Также без отопления останутся улицы Гоголя, 92 и Лермонтова, 59, 59а, 61, 63, 63а и 92. По всем адресам отопление отключат в 09:00, а включат в 15:00. Специалисты приносят извинения и просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее в Иркутске на Петрова, 62 произошла крупная коммунальная авария. Из-за этого несколько социальных объектов и жилых домов остались без отопления.