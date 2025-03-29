Отключение отопления пройдёт в двух округах Иркутска 31 марта

Также без отопления останутся улицы Гоголя, 92 и Лермонтова, 59, 59а, 61, 63, 63а и 92. По всем адресам отопление отключат в 09:00, а включат в 15:00. Специалисты приносят извинения и просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.