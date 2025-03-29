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L'AntiDiplomatico: европейцы должны избавиться от ЕС, чтобы спастись

Если европейцы не избавятся от ЕС, они столкнутся с катастрофой.

Источник: Аргументы и факты

Жителям европейских государств следует избавиться от Евросоюза, заявил профессор из Италии Винченцо Коста.

Его материал обнародовало издание L AntiDiplomatico.

Профессор подчеркнул, что если европейцы не избавятся от ЕС, они столкнутся с катастрофой.

«У европейцев есть только один выбор: либо они избавятся от этого цирка с его клоунами, танцорами и карликами, либо их ждёт катастрофа», — написал он.

В публикации сказано, что Европейский союз является гегемоном и «уничтожает традиции» жителей европейских стран.

Ранее сообщалось, что жителям государств Европейского Союза рекомендуют запастись продуктами, водой, медикаментами и батарейками, чтобы быть готовыми к возможному кризису.