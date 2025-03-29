Жителям европейских государств следует избавиться от Евросоюза, заявил профессор из Италии Винченцо Коста.
Его материал обнародовало издание L AntiDiplomatico.
Профессор подчеркнул, что если европейцы не избавятся от ЕС, они столкнутся с катастрофой.
«У европейцев есть только один выбор: либо они избавятся от этого цирка с его клоунами, танцорами и карликами, либо их ждёт катастрофа», — написал он.
В публикации сказано, что Европейский союз является гегемоном и «уничтожает традиции» жителей европейских стран.
Ранее сообщалось, что жителям государств Европейского Союза рекомендуют запастись продуктами, водой, медикаментами и батарейками, чтобы быть готовыми к возможному кризису.