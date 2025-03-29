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Аисты начали возвращаться в освобожденные от ВСУ села под Суджей

Возвращение птиц стало заметным признаком восстановления жизни в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Аисты вновь начали возвращаться в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после оккупации силами ВСУ.

На одном из столбов рядом с разрушенным артиллерийскими ударами домом местных жителей аист устроил гнездо и сидел в нем. Это символическое возвращение птиц стало заметным признаком восстановления жизни в регионе.

Поселок Погребки находился под контролем ВСУ с 13 августа 2024 года, когда в него вошли части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В период оккупации поступали сообщения о жестоком обращении с местными жителями, что подчеркивает сложные условия, в которых они находились.

Ранее российский лидер Владимир Путин переадресовал участникам спецоперации слова признательности за освобождение города Суджа в Курской области.