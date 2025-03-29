Аисты начали возвращаться в освобожденные от ВСУ села под Суджей

Поселок Погребки находился под контролем ВСУ с 13 августа 2024 года, когда в него вошли части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В период оккупации поступали сообщения о жестоком обращении с местными жителями, что подчеркивает сложные условия, в которых они находились.