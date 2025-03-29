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В Омске размывает отремонтированный Сыропятский тракт, СНТ рядом затоплены

Владельцев коммуникаций найти не могут.

Источник: Комсомольская правда

В Омске размывает Сыропятский тракт, глобальная реконструкция которого была завершена в прошлом году. Также подтоплены территории близлежащих садоводств. Пост об этом жители разместили в группе «ЧП Омск» «Вконтакте».

По словам людей, проблемы на данном участке начались как раз после окончания реконструкции тракта и обустройства поблизости снежного полигона. Сейчас ситуация усугубилась порывом трубы. Дачники предположили, что она принадлежит ТЭЦ-5. Однако ТГК-11 оперативно организовала проверку и официально заявила: труба не наша.

«На данном участке нет сетей, принадлежащих АО “ТГК-11”. Отметим, что в ходе обследования территории специалистами в месте просадки дорожного полотна обнаружена пластиковая труба небольшого диаметра, которая находится, скорее всего, под дорогой. Территория рядом с ней обводнена на большой площади. Дорожное полотно имеет трещины на протяжении нескольких десятков метров», — сообщили в компании.

В «Омскводоканале» тоже заявили о том, что сетей компании здесь нет. В итоге принадлежность аварийных коммуникаций установить не удалось.