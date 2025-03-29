В Омске размывает отремонтированный Сыропятский тракт, СНТ рядом затоплены

По словам людей, проблемы на данном участке начались как раз после окончания реконструкции тракта и обустройства поблизости снежного полигона. Сейчас ситуация усугубилась порывом трубы. Дачники предположили, что она принадлежит ТЭЦ-5. Однако ТГК-11 оперативно организовала проверку и официально заявила: труба не наша.