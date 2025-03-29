На Южном Урале будут делать больше бесплатных операций по полису ОМС

Согласно заявлению директора ТФОМС Челябинской области Агаты Ткачевой, в 2025 году в перечень ВМП добавлены два новых метода: эндоваскулярная коррекция нарушений сердечного ритма без установки кардиовертера-дефибриллятора, а также замена нейростимуляторов и помп с постоянными источниками тока для стимуляции головного, спинного мозга и периферических нервов.