На Южном Урале будут делать больше бесплатных операций по полису ОМС

Данный вид помощи предусматривает использование сложных, ресурсоемких и инновационных методик лечения с доказанной эффективностью, включая клеточные технологии, роботизированные системы, генную инженерию и информационные технологии.
По полису ОМС жители региона могут получить ВМП по 20 медицинским профилям в 20 специализированных учреждениях. В перечень входят хирургические операции при сердечно-сосудистых заболеваниях, злокачественных опухолях, патологиях головного и спинного мозга; эндопротезирование суставов; лечение тяжелых ожогов, лейкозов, эндокринных нарушений, почечной недостаточности, наследственных и системных заболеваний; выхаживание новорожденных.
Согласно заявлению директора ТФОМС Челябинской области Агаты Ткачевой, в 2025 году в перечень ВМП добавлены два новых метода: эндоваскулярная коррекция нарушений сердечного ритма без установки кардиовертера-дефибриллятора, а также замена нейростимуляторов и помп с постоянными источниками тока для стимуляции головного, спинного мозга и периферических нервов.
Финансирование ВМП в текущем году увеличено на 118% и составляет 4,4 млрд рублей. Запланировано оказание помощи в 13200 случаях.