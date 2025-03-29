Россиян предупредили о неочевидных причинах развития диабета 2 типа

Чаще всего диабет 2 типа диагностируют у людей старше 45 лет. Кроме возраста, большое значение играет наследственность: если у родителей был диабет, риск его развития у ребенка увеличивается в разы. Образ жизни тоже играет ключевую роль. Малоподвижность, переедание и стрессы могут запустить механизм развития заболевания, даже если генетика благоприятная.