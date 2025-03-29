Россиян предупредили о неочевидных причинах развития диабета 2 типа

Сахарный диабет 2 типа называют «тихим убийцей». Это не просто громкие слова. Болезнь долгое время может протекать без явных симптомов. Особые факторы могут значительно повысить риск ее развития. Об этом KP.RU рассказала Надежда Максимова, врач-эндокринолог, к.м.н., ассистент кафедры эндокринологии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
— К факторам риска относятся повышенный уровень холестерина или триглицеридов, артериальная гипертензия, а также диабет беременной в анамнезе, синдром поликистозных яичников. Существенных различий между мужчинами и женщинами по набору факторов риска нет, — объяснила специалист.
Чаще всего диабет 2 типа диагностируют у людей старше 45 лет. Кроме возраста, большое значение играет наследственность: если у родителей был диабет, риск его развития у ребенка увеличивается в разы. Образ жизни тоже играет ключевую роль. Малоподвижность, переедание и стрессы могут запустить механизм развития заболевания, даже если генетика благоприятная.
Врач подчеркивает: главная опасность диабета — его незаметное течение. У 232 миллионов человек болезнь остается невыявленной, а значит, они не получают необходимого лечения.