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Дождь с переходом в снег обещают в Алматы

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в эту субботу, 29 марта. Прогноз синоптиков был опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +18° 7 м/с 49% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь с переходом в снег. Температура днем поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до +2 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью температура снизится до −4 градусов. Скорость ветра — 3,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается солнечная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +15 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.