Дождь с переходом в снег обещают в Алматы

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь с переходом в снег. Температура днем поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до +2 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью температура снизится до −4 градусов. Скорость ветра — 3,5 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается солнечная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +15 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.