Экс-топ менеджер «Телты» пытался сбежать из-под домашнего ареста на СВО

Экс-заместитель учредителя завода «Телта» Алексей Высоков, проходящий по делу о хищении 48 миллионов рублей, нарушил меры домашнего ареста, не уведомив следствие. Он заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. Но вскоре его нашли, и фигурант был доставлен в столицу.