Экс-топ менеджер «Телты» пытался сбежать из-под домашнего ареста на СВО

«Около недели он находился в одной из учебных частей Воронежской области, когда за ним приехали правоохранительные органы и этапировали в Москву, так как он является фигурантом уголовного дела о хищении», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По имеющейся информации, Министерство обороны планирует аннулировать контракт, так как Высоков скрыл от ведомства информацию о своём уголовном преследовании. Кроме того, Мосгорсуд изменил меру пресечения Высокову, вновь отправив его в СИЗО.
Напомним, Высокова, главного бухгалтера Елену Гришину и учредителя завода Игоря Морозова обвиняют в даче взятки бывшему руководителю главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. Они отрицают свою вину в хищении 33,8 миллиона рублей.