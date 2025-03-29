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Экс-топ менеджер «Телты» пытался сбежать из-под домашнего ареста на СВО

Экс-заместитель учредителя завода «Телта» Алексей Высоков, проходящий по делу о хищении 48 миллионов рублей, нарушил меры домашнего ареста, не уведомив следствие. Он заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. Но вскоре его нашли, и фигурант был доставлен в столицу.

Источник: Life.ru

«Около недели он находился в одной из учебных частей Воронежской области, когда за ним приехали правоохранительные органы и этапировали в Москву, так как он является фигурантом уголовного дела о хищении», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, Министерство обороны планирует аннулировать контракт, так как Высоков скрыл от ведомства информацию о своём уголовном преследовании. Кроме того, Мосгорсуд изменил меру пресечения Высокову, вновь отправив его в СИЗО.

Напомним, Высокова, главного бухгалтера Елену Гришину и учредителя завода Игоря Морозова обвиняют в даче взятки бывшему руководителю главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. Они отрицают свою вину в хищении 33,8 миллиона рублей.