Власти Таиланда классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие

В столице Таиланда, Бангкоке, обрушилось строящееся 30-этажное здание, в результате чего погибли не менее 10 человек, 16 получили ранения, 101 человек числится пропавшим без вести. Толчки также ощущались в других частях страны, включая северные и центральные регионы. Премьер-министр Пхэтхонгтхан Чиннават экстренно вернулась в столицу для координации спасательных работ.