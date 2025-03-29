В районе имени Лазо Хабаровского края закрылись все ледовые переправы

В муниципальном районе имени Лазо завершила работу последняя ледовая переправа через реку Катэн, расположенная в 3,5 километра от одноименного поселка. На данный момент в Хабаровском крае остаются действующими 22 ледовые переправы, которые продолжают контролироваться инспекторами ГИМС МЧС России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Выезд на лед вне официальных переправ запрещен и карается административным штрафом. Риск провала под лед возрастает с каждым днем из-за потепления и разрушения ледового покрова. После закрытия переправ въезды на водоемы должны быть перекрыты, а предупреждающие знаки — демонтированы. Даже если лед кажется прочным, он может неожиданно проломиться.
«При этом такой риск ставит под реальную угрозу жизнь и здоровье людей. Воздержись от любых попыток пересечения водных объектов по льду до полного его разрушения», — напомнили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.