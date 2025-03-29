В районе имени Лазо Хабаровского края закрылись все ледовые переправы

Выезд на лед вне официальных переправ запрещен и карается административным штрафом. Риск провала под лед возрастает с каждым днем из-за потепления и разрушения ледового покрова. После закрытия переправ въезды на водоемы должны быть перекрыты, а предупреждающие знаки — демонтированы. Даже если лед кажется прочным, он может неожиданно проломиться.