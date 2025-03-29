МВД: Мошенники используют чужие компьютеры для добычи крипровалюты

Такие вирусные программы могут содержаться в спам-рассылках, пиратском контенте или файлах из непроверенных источников. После установления вирус заставляет компьютер работать на пределе возможностей, что может привести е его поломке. Кроме того, при помощи скрытых майнеров аферисты могут получить доступ к личным данным.