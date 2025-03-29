МВД: Мошенники используют чужие компьютеры для добычи крипровалюты

Мошенники заражают компьютеры скрытыми майнерами — вредоносным программным обеспечением, которое впоследствии используют для добычи криптовалюты через компьютеры жертв без их ведома. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
Такие вирусные программы могут содержаться в спам-рассылках, пиратском контенте или файлах из непроверенных источников. После установления вирус заставляет компьютер работать на пределе возможностей, что может привести е его поломке. Кроме того, при помощи скрытых майнеров аферисты могут получить доступ к личным данным.
О том, как мошенники три дня запугивали школьника и убедили его перевести 290 тысяч на «безопасный» счет, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что мошенники похищают деньги пенсионеров, сообщая о взломе аккаунта на «Госуслугах».
Тем временем житель Камчатки перевел мошенникам более шести миллионов рублей, испугавшись, что на него якобы заведено уголовное дело.