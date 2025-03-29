Русский танкист привел к своим пленившего его солдата ВСУ

Русский механик-водитель, ставший единственным выжившим из экипажа подбитого танка, сумел перехитрить своего пленившего его украинского солдата, захватив его в плен и доставив к своим.
Когда украинец, взявший его в плен, связался по радио с командованием, чтобы узнать, что делать с пленным, ему ответили: «Решай вопрос сам». В ответ на это танкист предложил разойтись и сделать вид, что они не встречались. Однако украинец не согласился и снова вызвал начальство, получив тот же ответ.
В конце концов, украинец согласился отпустить российского бойца. Но механик, сделав несколько шагов, обернулся и сказал: «Э, нет. Ты же меня сейчас в спину расстреляешь», после чего стал приближаться к противнику. Когда украинец попытался перезарядить автомат, он заклинил.
«Тут я понял, что надо что-то делать, и давай с ним бодаться. Под руку то ли чурка попалась, то ли камень. Заехал ему по башке и все, победа наша», — рассказал танкист в интервью Telegram-каналу «Война. История. Оружие».
Он разобрал автомат противника и, прицелившись, повел пленного к своим. В настоящее время с механиком все в порядке, а пленного допрашивают.
Ранее сообщалось, что российские военные незамеченными зашли в тыл подразделений ВСУ на донецком направлении и взяли пленных. Военные рассказали, что во время операции ликвидировали шестерых украинских солдат, еще четверо сдались в плен.