Русский танкист привел к своим пленившего его солдата ВСУ

Когда украинец, взявший его в плен, связался по радио с командованием, чтобы узнать, что делать с пленным, ему ответили: «Решай вопрос сам». В ответ на это танкист предложил разойтись и сделать вид, что они не встречались. Однако украинец не согласился и снова вызвал начальство, получив тот же ответ.