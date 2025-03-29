Сын Сергея Зверева заявил об иске на отца: что происходит в семье «короля гламура»

Зверев-старший мечтал, что сын пойдет по его стопам, но этого не случилось.
Сын певца Сергея Зверева планирует подать в суд на отца с иском на 25 миллионов рублей за «испорченное детство». Как сообщает telegram-канал Mash, он обвиняет Зверева в нанесении психотравмы из-за посещения вечеринок с голыми взрослыми.
Позже певец даже выгнал сына из дома за воровство — тот продавал вещи из дома. В результате этого Зверев-младший до сих пор не может найти постоянного жилья и работы. Что происходит в семье «короля гламура» — в материале URA.RU.
Проблемы начались уже в детстве.
Зверев-младший не виделся с отцом уже 10 летФото: Шеметов Максим ITAR-TASS АМАМ.
Сергей Зверев-младший намерен подать иск на своего отца на сумму 25 миллионов рублей за якобы испорченное детство. По словам молодого человека, его отец часто водил его на светские мероприятия, а ему, будучи ребенком, хотелось совершенно другого.
По информации Starhit, отец и сын не виделись уже около 10 лет. Зверев-младший утверждает, что отец выгнал его из дому за воровство, так как он в молодости продавал вещи из дома и не оправдал родительских ожиданий. Из-за этого Зверев-младший испытывает трудности в поиске постоянной работы и сейчас скитается по городам России.
Полтора года назад стало известно, что Сергей Зверев-младший не был включен в завещание отца. Певец якобы поместил его в список нежелательных наследников. Молодой человек отметил, что настоящие семейные конфликты и борьба за квартиру не стоят испорченных отношений, и что «в грязь не надо впадать».
Певец выгнал сына из дома за то, что тот продавал вещи из домаФото: Размик Закарян © URA.RU.
Его отец также негативно высказывался о девушке сына, утверждая, что она имела проблемы с законом и была не лучшей невесткой. Он публично критиковал ее за прошлое, заявляя, что не мог благословить их отношения. В ответ на критику, возлюбленная Зверева-младшего подчеркнула, что ей ничего не нужно от свекра и что они с Сергеем живут самостоятельно, снимая квартиру за 20 тысяч рублей в Коломне.
Зверев-старший надеялся, что его сын пойдет по его стопам и станет медийной фигурой, однако этого не произошло. Сергей-младший больше не хочет тратить нервы и деньги на суды, решив, что важнее сохранить свое душевное спокойствие.
Ответ Зверева-старшего на иск сына.
На своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) Сергей Зверев разместил пост, в котором выразил свое недоумение от происходящего. Артист подчеркнул, что подобные выпады направлены на то, чтобы подорвать его репутацию и создать негативный имидж. Он также упомянул, что привык к подобной критике.
«Снова весна, снова обострение, снова начинается травля на федеральном канале. Звезда в шоке! Не обращаем внимания, работаем, идем дальше. Собаки лают, караван идет», — заявил Зверев.
Что известно о сыне Сергея Зверева.
Сергей решил не идти по стопам отца и в 20 лет уехал жить в КоломнуФото: Филиппов Алексей ITAR-TASS АМАМ.
Сергей Зверев-младший, настоящее имя Дмитрий Парфенов, с детства привлекал внимание СМИ благодаря своему отцу. Несмотря на прогнозы звездной судьбы, он предпочел избежать публичной жизни и практически не общался с журналистами. Ситуация изменилась, когда Сергей начал разбираться в своих родственных связях. В 2019 году выяснилось, что он был усыновлен, и Зверев-старший — не его биологический отец.
Сергей Зверев-младший отказался от карьеры в шоу-бизнесе и в 20 лет переехал в Коломну, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь. Он работал автомехаником, продавцом и разнорабочим, и был доволен своим скромным существованием.
Отношения с отцом ухудшились в 2014 году, когда Сергей захотел наладить личную жизнь. Его два брака оказались неудачными. В 2018 году Сергей стал искать свою настоящую мать. В программе «Прямой эфир» он узнал о своем усыновлении и встретил свою биологическую мать Викторию Парфенову, которая подтвердила их родство.
Зверев-старший был рад, что у сына появились родственники, но их отношения по-прежнему остаются напряженными. Сейчас Сергей обеспокоен своим здоровьем и мечтает о детях, но у него нет своего жилья. Он надеется на помощь отца, угрожая ему судебным разбирательством в случае отказа.