Сын Сергея Зверева заявил об иске на отца: что происходит в семье «короля гламура»

Его отец также негативно высказывался о девушке сына, утверждая, что она имела проблемы с законом и была не лучшей невесткой. Он публично критиковал ее за прошлое, заявляя, что не мог благословить их отношения. В ответ на критику, возлюбленная Зверева-младшего подчеркнула, что ей ничего не нужно от свекра и что они с Сергеем живут самостоятельно, снимая квартиру за 20 тысяч рублей в Коломне.