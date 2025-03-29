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Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ под Курском

Были использованы неуправляемые авиаракеты.
Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали скопления живой силы и техники Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли экипажи самолётов Су-25. Были использованы неуправляемые авиаракеты.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

В МО отметили, что после удара экипажи выполнили противоракетный манёвр. О ликвидации целей доложила разведка.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ка-52М («Аллигатор») уничтожил технику Вооружённых сил Украины в Курской области.