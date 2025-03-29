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Размеры финпомощи пострадавшим в ЧС проиндексируют с 1 апреля

МЧС: размеры помощи пострадавшим в ЧС проиндексируют с 1 апреля на 4,5 процента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Размеры финансовой помощи пострадавшим в ЧС в России проиндексируют с 1 апреля на 4,5%, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Ведомством проведена работа по поручению президента Российской Федерации. В этом году решено проиндексировать размеры выплат на 4,5%. Увеличенные выплаты будут начисляться пострадавшим, начиная с 1 апреля текущего года», — приводит пресс-служба ведомства слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Как указано, проиндексируются размеры единовременной материальной и финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости и единовременных пособий.

«Так, единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости — 78 375, при полной утрате — 156 750. Выплаты родственникам погибших — 1 567 500 рублей. За вред здоровью — от 313 500 до 627 000 в зависимости от тяжести», — отметили в ведомстве.