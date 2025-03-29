Размеры финпомощи пострадавшим в ЧС проиндексируют с 1 апреля

«Так, единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости — 78 375, при полной утрате — 156 750. Выплаты родственникам погибших — 1 567 500 рублей. За вред здоровью — от 313 500 до 627 000 в зависимости от тяжести», — отметили в ведомстве.