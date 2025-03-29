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AFP: Число погибших от землетрясения в Мьянме выросло до 694

Увеличилось количество пострадавших и погибших от землетрясения в Мьянме.

Источник: Комсомольская правда

Власти Мьянмы обнародовали новую статистику погибших и пострадавших от мощного землетрясения, которое произошло в стране 28 марта и привело к сильным разрушениям. Об этом информирует агентство Agence France-Presse (AFP).

Сообщается, что число погибших увеличилось до 694. Также выросло и количество пострадавших.

Напомним, Мьянму и соседний Таиланд потрясли два мощных землетрясения. В Таиланде остановлена работа аэропортов, а Бангкоке объявлен режим ЧП. Рухнуло строящееся правительственное здание в 30 этажей, под завалами оказались 43 рабочих. Эпицентр землетрясения находился в Мьянме — там многочисленные разрушения, упал мост через реку между городами Мандалай и Сикайн.

Тем временем Геологическая служба США, которая отслеживает сейсмологическую активность во всем мире, дала прогноз, что до 100 000 погибших могут найти под завалами после мощного землетрясения в Мьянме магнитудой 7,7.

Виновато ли солнечное затмение в землетрясении в Таиланде, объяснил сейсмолог Любушкин.