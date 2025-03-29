AFP: Число погибших от землетрясения в Мьянме выросло до 694

Напомним, Мьянму и соседний Таиланд потрясли два мощных землетрясения. В Таиланде остановлена работа аэропортов, а Бангкоке объявлен режим ЧП. Рухнуло строящееся правительственное здание в 30 этажей, под завалами оказались 43 рабочих. Эпицентр землетрясения находился в Мьянме — там многочисленные разрушения, упал мост через реку между городами Мандалай и Сикайн.