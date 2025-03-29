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В последние дни марта в Башкирии ожидаются дожди и минусовая температура

В Башкирии прогнозируют заморозки до −5 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в последние дни марта ожидаются осадки и минусовая температура. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Завтра, 30 марта, ночью существенных осадков не предвидится, днем в некоторых городах и районах пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха грядущей ночью составит 0,-5°, днем потеплеет до +7,+12°.

В понедельник, 31 марта, местами будут небольшие дожди, в южных районах — умеренные. Прогнозируется южный с переходом на северный умеренный ветер. Столбики термометров ночью опустятся до −2,+3°, днем воздух прогреется до +8,+13°.

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