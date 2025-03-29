В Госдуме предложили запретить закладывать в ломбард иконы

«Считаю необходимым включить в перечень изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, не подлежащие приёму ломбардами в залог, что регулируется федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Центробанком России, предметы культа, т.е. иконы, старинные книги, предметы обрядов, которые передаются из поколения в поколение и представляют особую ценность», — цитирует депутата РИА Новости.