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В Госдуме предложили запретить закладывать в ломбард иконы

Депутат Антропенко предложил включить в перечень предметов, не подлежащих приему в зало, предметы культа.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили внести в список предметов, которые не подлежат приему в залог в ломбардах, иконы и другие предметы культа. С таким предложением выступил депутат Игорь Антропенко.

«Считаю необходимым включить в перечень изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, не подлежащие приёму ломбардами в залог, что регулируется федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Центробанком России, предметы культа, т.е. иконы, старинные книги, предметы обрядов, которые передаются из поколения в поколение и представляют особую ценность», — цитирует депутата РИА Новости.

Также в Госдуме предложили выплачивать спецпособие для домохозяек.

Кроме того, председатель комитета Государственной думы по делам семьи, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой о введении обязательного курса «Семьеведение» для всех учащихся российских школ.

Также в Госдуме призвали в 10 раз увеличить штраф за нарушение движения телег.