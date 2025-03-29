Ограничение движения ввели на трассах в трех областях Казахстана

По информации пресс-службы «КазАвтоЖол», к 08:00 движение ограничено на трех дорогах республиканского значения.
Актюбинская область:
- дорога «Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» км 3−92 (город Кандыагаш — город Эмба).
Костанайская область:
- нейтральная зона Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
Северо-Казахстанская область:
- дорога «Обход г. Петропавловск» км 4−7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 110 единиц спецтехники и 187 специалистов.