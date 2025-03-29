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Ограничение движения ввели на трассах в трех областях Казахстана

29 марта 2025 года введены ограничения движения транспорта в трех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы «КазАвтоЖол», к 08:00 движение ограничено на трех дорогах республиканского значения.

Актюбинская область:

  • дорога «Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» км 3−92 (город Кандыагаш — город Эмба).

Костанайская область:

  • нейтральная зона Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область:

  • дорога «Обход г. Петропавловск» км 4−7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 110 единиц спецтехники и 187 специалистов.