Ограничения движения в районе бульвара Яна Райниса введут с 31 марта до 20 октября

Уточняется, что ограничения введут на участках: Проектируемый проезд № 6227 в районе д. 2, корп. 3, стр. 3 по бульвара Яна Райниса (с 31 марта до 7 июля), Проектируемый проезд № 6226 в районе д. 2, корп. 5 по бульвару Яна Райниса (с 31 марта до 31 мая), Проектируемый проезд № 6226 от д. 2, корп. 5 до д. 2, корп. 3, стр. 3 по бульвару Яна Райниса (с 1 июня до 20 июля), Проектируемый проезд № 6226 в районе д. 4, корп. 2 по бульвару Яна Райниса (с 21 июля до 20 сентября), Проектируемый проезд № 6226 от д. 4, корп. 2 до д. 4, корп. 6 по бульвару Яна Райниса (с 21 сентября до 20 октября).