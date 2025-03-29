В Иркутске около 300 человек вышли на уборку снега

В Иркутске в ночь на 29 марта 2025 прошел сильный снегопад. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, сейчас на уборку улиц вышли около 300 человек с применением более 70 единиц техники. Им предстоит очистить тротуары, переходы, мосты и подходы к ним. Особое внимание уделят обеспечению безопасности движения пешеходов.
— Ночью разметали проезжие части основных магистралей, провели противогололедную обработку, частично вывозили снег. Утром усилили работу в районе остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек, — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Работы проходят по улицам Лермонтова, Софьи Перовской, в микрорайоне Юбилейном, Первомайском и многих других. Дворники вышли на Глазковский и Академический мосты, убираются на основных путепроводах. Помимо этого предстоит привести в порядок дворы многоквартирных домов, собрать там мусор. Отметим, что снег будут убирать в течение всего дня.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе оборудовали контейнерную площадку после прокурорской проверки.