В Иркутске около 300 человек вышли на уборку снега

В Иркутске в ночь на 29 марта 2025 прошел сильный снегопад. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, сейчас на уборку улиц вышли около 300 человек с применением более 70 единиц техники. Им предстоит очистить тротуары, переходы, мосты и подходы к ним. Особое внимание уделят обеспечению безопасности движения пешеходов.