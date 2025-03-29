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В Иркутске около 300 человек вышли на уборку снега

К уборке привлекли более 70 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в ночь на 29 марта 2025 прошел сильный снегопад. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, сейчас на уборку улиц вышли около 300 человек с применением более 70 единиц техники. Им предстоит очистить тротуары, переходы, мосты и подходы к ним. Особое внимание уделят обеспечению безопасности движения пешеходов.

— Ночью разметали проезжие части основных магистралей, провели противогололедную обработку, частично вывозили снег. Утром усилили работу в районе остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек, — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Работы проходят по улицам Лермонтова, Софьи Перовской, в микрорайоне Юбилейном, Первомайском и многих других. Дворники вышли на Глазковский и Академический мосты, убираются на основных путепроводах. Помимо этого предстоит привести в порядок дворы многоквартирных домов, собрать там мусор. Отметим, что снег будут убирать в течение всего дня.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе оборудовали контейнерную площадку после прокурорской проверки.