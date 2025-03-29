«Чуть не выгнал»: Президент Бразилии поставил на место посланника Зеленского

Поездка в Китай также не принесла результатов. Экс-премьер рассказал, что смог обсудить ситуацию с одним из представителей китайской Коммунистической партии, занимающимся внешней политикой. Тот предложил идею международных сил наподобие тех, что были развернуты в Косово. Однако в конце разговора китайский представитель заметил, что дАлема стал первым европейцем, который пришёл к ним обсуждать этот вопрос, так как остальные лишь просят Китай не поддерживать Россию.