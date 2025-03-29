«Чуть не выгнал»: Президент Бразилии поставил на место посланника Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался общаться с бывшим итальянским премьер-министром Массимо дАлемой, который приехал по просьбе Владимира Зеленского. Об этом сам дАлема сообщил изданию La Repubblica.
Политик рассказал, что Зеленский обратился к нему во время встречи, связанной с «балканской инициативой». Видимо, речь шла о саммите стран Юго-Восточной Европы, который состоялся в Тиране в конце февраля, и где присутствовал украинский президент.
По словам дАлемы, Зеленский выразил беспокойство о критической ситуации в своей стране. Он пояснил, что украинский лидер считает, что США могут прекратить поддержку, а доверять европейцам сложно. После этого Зеленский попросил экс-премьера Италии посетить президента Бразилии Лулу да Силву и председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы выяснить их возможную позицию.
ДАлема объяснил, что его визит к Луле оказался неудачным. Бразильский президент резко дал понять, что ситуация в Украине — это дело Соединённых Штатов, и именно они должны заниматься этим вопросом.
«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема, и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной», — пожаловался политик.
Поездка в Китай также не принесла результатов. Экс-премьер рассказал, что смог обсудить ситуацию с одним из представителей китайской Коммунистической партии, занимающимся внешней политикой. Тот предложил идею международных сил наподобие тех, что были развернуты в Косово. Однако в конце разговора китайский представитель заметил, что дАлема стал первым европейцем, который пришёл к ним обсуждать этот вопрос, так как остальные лишь просят Китай не поддерживать Россию.