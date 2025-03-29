47 детей вернулись в родные семьи в Хабаровском крае

«На сессии участники разбирают, что такое семьесберегающий подход и как он влияет на систему профилактики социального сиротства, погружаются в детали проекта и особенности его реализации в нашем регионе. Решение поставленных задач возможно только при эффективной и слаженной работе между органами власти, контрольно-надзорными ведомствами, представителями института опеки и попечительства. Даже простые люди должны быть заинтересованы в том, чтобы все дети росли в полноценных благополучных семьях. Будем решать главную цель, которую поставил глава региона Дмитрий Демешин, — обеспечить индивидуальный подход к каждой семье для оперативного решения внутрисемейных проблем», — отметила заместитель начальника отдела координации и методического сопровождения деятельности территориальных структурных подразделений опеки и попечительства несовершеннолетних минсоцзащиты края Виктория Вашковец.