47 детей вернулись в родные семьи в Хабаровском крае

В Хабаровском крае активно реализуется проект «Вызов», направленный на сохранение семей и предотвращение социального сиротства. За два месяца работы проекта 47 детей смогли вернуться к родителям, а три ребенка избежали помещения в детские учреждения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске проходят обучающие встречи для специалистов со всего края, где разбирают методы профилактики социального сиротства, индивидуальный подход к каждой семье и меры поддержки для родителей.
«На сессии участники разбирают, что такое семьесберегающий подход и как он влияет на систему профилактики социального сиротства, погружаются в детали проекта и особенности его реализации в нашем регионе. Решение поставленных задач возможно только при эффективной и слаженной работе между органами власти, контрольно-надзорными ведомствами, представителями института опеки и попечительства. Даже простые люди должны быть заинтересованы в том, чтобы все дети росли в полноценных благополучных семьях. Будем решать главную цель, которую поставил глава региона Дмитрий Демешин, — обеспечить индивидуальный подход к каждой семье для оперативного решения внутрисемейных проблем», — отметила заместитель начальника отдела координации и методического сопровождения деятельности территориальных структурных подразделений опеки и попечительства несовершеннолетних минсоцзащиты края Виктория Вашковец.
По словам Дмитрия Демешина, Хабаровский край является одним из 14 субъектов, где реализуется эта программа. У региона есть амбициозная цель — снизить на 25% число детей в детдомах.
Помимо социальной работы, семьям помогают материально: предусмотрено 30% компенсации ЖКУ для многодетных, пять тысяч рублей на школьную форму и до 200 тысяч рублей на газификацию жилья.