Каждый девятый россиянин испытывает постоянный стресс на работе

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Свыше 11% работающих россиян испытывают постоянный стресс на работе — это минимальное значение с 2011 года, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
Постоянный стресс и напряжение на основной работе испытывают 11,4% россиян, хотя еще два года назад их доля была 17,2%. Среди мужчин в 2024 году этот показатель составляет 11,8%, женщин — 11%.
Совсем не сталкиваются со стрессом на работе 24,2% занятых в российской экономике, что на 4 процентного пункта ниже, чем в 2022 году. При этом доля россиян, которые иногда испытывают стресс из-за работы, выросла — до 64,2% с 54,6%.
Тринадцать лет назад, в 2011 году, количество постоянно сталкивающихся с напряжением в трудовой деятельности было вдвое больше — 24,8%, но и тех, кто никогда не нервничал на работе, было больше — 25,6%.
В целом большинство россиян (54,5%) оценивают свою работу как средне тяжелую, 26,6% — как легкую, 16,8% — как тяжелую. Еще 1,8% работников в России говорят о своей работе как очень тяжелой.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.