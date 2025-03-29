Главой Орловского района вновь избрали Юрия Харенко

В Орловском районе Ростовской области во время заседания местного Собрания депутатов парламентарии проголосовали за назначение Юрия Харенко главой района. Об этом сообщается в телеграм-канале муниципалитета.
Известно, что его кандидатуру депутаты поддержали единогласно. Произошло это после того, как он успешно прошел процедуру конкурсного отбора.
Во время заседания Юрий Харенко вступил в должность.
Глава района родился в Пролетарске. С 2010 по 2015 год он был депутатом в Орловском районе. А затем он возглавляет этот муниципалитет.
Напомним, ранее были избраны главы Морозовского и Неклиновского районов. А главы Веселовского и Зерноградского районов ушли в отставку.