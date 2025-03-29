Земля стремительно теряет воду в почве и снежном покрове, выяснили учёные

За последние два десятилетия Земля утратила свыше 2600 гигатонн влаги (в период с 2000 по 2002 год влажность почвы снизилась примерно на 1614 гигатонн, с 2003 по 2016 год истощение продолжилось и сократилось ещё на 1009 гигатонн). Авторы уточняют, что Гренландия с 2002 по 2006 год потеряла около 900 гигатонн льда.