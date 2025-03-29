Мужчина внезапно умер во сне после жалобы на боль в ухе

Лу осталась одна с тремя детьми: шестилетним Чарли, восьмилетней Матильдой и 14-летним Уиллом. Она старалась сохранять силы ради них, занималась их обучением и решала бытовые вопросы, связанные с домом. Однако День матери в прошлом году стал для неё особенно тяжёлым. Женщина призналась, что в тот день не могла покинуть постель. Дети пытались её утешить, но она не слышала их, полностью поглощённая своим горем. Лу назвала это состояние психологическим параличом, вызванным утратой.