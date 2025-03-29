Мужчина внезапно умер во сне после жалобы на боль в ухе

Британка Лу Хайнс рассказала, как смерть её супруга полностью изменила её жизнь. Её муж Пит ушёл из жизни в декабре 2022 года, прожив всего 40 лет. Виной стала редкая форма менингита, которая унесла его за один день. Всё началось с обычных жалоб на боль в ухе, но через считаные часы он скончался. Об этом пишет издание Mirror.
Как вспоминала Лу, Питу стало плохо вечером: он пожаловался на боль в ухе и лёг спать. Позже он потерял сознание, и его спешно доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось. Врачи поставили диагноз — бактериальный менингококковый менингит, который вызывает воспаление тканей вокруг головного и спинного мозга.
Лу осталась одна с тремя детьми: шестилетним Чарли, восьмилетней Матильдой и 14-летним Уиллом. Она старалась сохранять силы ради них, занималась их обучением и решала бытовые вопросы, связанные с домом. Однако День матери в прошлом году стал для неё особенно тяжёлым. Женщина призналась, что в тот день не могла покинуть постель. Дети пытались её утешить, но она не слышала их, полностью поглощённая своим горем. Лу назвала это состояние психологическим параличом, вызванным утратой.
Пит и Лу познакомились более десяти лет назад, в 2012 году, во время работы в компании Unilever. Вскоре у них появились сын и дочь, а у Лу был старший сын от первого брака. В 2017 году пара узаконила свои отношения. Однако все планы разрушились в 2022 году, когда произошла трагедия.
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