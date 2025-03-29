В омских кинотеатрах начался показ фильма «Часы для Веры»

Как описали картину кинокритики, фильм «Часы для Веры» — это пронзительная история о поиске и переоценке ценностей. Фильм приурочен к 80-летию Великой Победы, но эта лента не только о Великой Отечественной войне, но и о нашей современности, связи поколений.