В омских кинотеатрах начался показ фильма «Часы для Веры»

На большие экраны страны вышел российский фильм «Часы для Веры», (12+). Для омичей кинолента особо интересна тем, что снята омской киностудией «ИСС АРТ Медиа» на территории Омской области. Все роли в фильме исполнили региональные актеры. Проект реализован поддержке Поискового движения России.
Как описали картину кинокритики, фильм «Часы для Веры» — это пронзительная история о поиске и переоценке ценностей. Фильм приурочен к 80-летию Великой Победы, но эта лента не только о Великой Отечественной войне, но и о нашей современности, связи поколений.
Скриншот видео «ЧАСЫДЛЯВЕРЫ.РФ».
В центре сюжета — история жизни двух Вер. Юность одной из них пришлась на годы Великой Отечественной войны, другая — наша современница. Сюжет закручивается вокруг находки останков солдата и часов с надписью «Вере Комаровской от папы».
Скриншот видео «ЧАСЫДЛЯВЕРЫ.РФ».
Омская картина уже завоевала множество наград, в том числе приз зрительских симпатий Всероссийского кинофестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер».
В Омске кинолента в настоящее время идет в трех кинотеатрах: «Слава», киноцентр «Первомайский» и в кинозале ТРЦ «Маяк Молл».