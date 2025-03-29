«Угрожают новые вызовы»: Трамп пообещал защитить Гренландию от России и Китая

Напомним, 27 марта президент России Владимир Путин прокомментировал идею американского лидера присоединить Гренландию к США, отметив, что такие планы не являются чем-то экстравагантным. Значимость Арктического региона как для России, так и для всего мира растет, подчеркнул глава государства.