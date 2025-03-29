«Угрожают новые вызовы»: Трамп пообещал защитить Гренландию от России и Китая

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети видеоролик, в котором заявил о намерении помогать Гренландии защищаться от якобы существующей угрозы со стороны России и Китая.
В ролике закадровый голос утверждает: «Гренландии угрожают новые вызовы — российская агрессия и китайская экспансия. Необходимо объединиться ради мира и безопасности».
Видео сопровождается архивными кадрами обороны Гренландии от немецких войск во время Второй мировой войны. Закадровый голос подчеркивает преемственность американской защиты Гренландии, намекая на историческую роль США в обеспечении безопасности острова.
Напомним, 27 марта президент России Владимир Путин прокомментировал идею американского лидера присоединить Гренландию к США, отметив, что такие планы не являются чем-то экстравагантным. Значимость Арктического региона как для России, так и для всего мира растет, подчеркнул глава государства.