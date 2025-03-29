Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из сел Башкирии ввели карантин по бешенству

В Башкирии из-за бешенства ввели карантин.

Источник: Комсомольская правда

В связи с угрозой распространения бешенства, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина в селе Красный Яр Уфимского района.

Согласно официальному документу, опубликованному на портале правовой информации, вся территория села признана неблагополучной. В рамках карантинных мер ввели ряд ограничений: доступ посторонних лиц к животным будет запрещен, а ввоз и вывоз восприимчивых животных разрешен только для тех, кто был вакцинирован от бешенства.

Специалисты ветеринарной службы будут внимательно следить за животными, которые могли контактировать с заболевшими. Уже скоро в Красном Яре пройдет вакцинация всех восприимчивых видов животных, включая собак, кошек, крупный рогатый скот, овец, коз, свиней и лошадей.

Временно запрещены ярмарки и торговые мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Госкомитету Башкирии по ветеринарии поручено выяснить причины и источники заболевания, а также ликвидировать очаг бешенства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.