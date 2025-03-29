В одном из сел Башкирии ввели карантин по бешенству

Согласно официальному документу, опубликованному на портале правовой информации, вся территория села признана неблагополучной. В рамках карантинных мер ввели ряд ограничений: доступ посторонних лиц к животным будет запрещен, а ввоз и вывоз восприимчивых животных разрешен только для тех, кто был вакцинирован от бешенства.