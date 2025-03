Какие сериалы выходят в апреле 2025 года

Продолжение сериальной адаптации видеоигры The Last of Us про контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль), которому поручают перевезти через всю страну девочку Элли (Белла Рамси), поскольку ее кровь может оказаться ключом к вакцине от мутировавшего грибка, уничтожившего почти все человечество. Первый выпуск вполне заслуженно стал хитом. Второй сезон шоу начнет осваивать события сиквела The Last of Us: Part II, но до финала не дойдет.