Какие сериалы выходят в апреле 2025 года

Криминальная драма сценариста «Джонни Д.» и автора сериала «День шакала» (одного из лучших шоу 2024 года) Ронана Беннетта про решалу (Том Харди), которого нанимает для защиты лондонская мафиозная семья (Хелен Миррен, Пирс Броснан, Пэдди Консидайн и другие). Изначально сериал задумывался как спин-офф «Рэя Донована», но в итоге был переработан в самостоятельную историю. Режиссером нескольких эпизодов и исполнительным продюсером шоу выступил Гай Ричи, до этого снимавший Харди в криминальной комедии 2008 года «Рок-н-рольщик».