25 лет назад десятки омоновцев из Перми были убиты и казнены боевиками в Чечне

Пока водители пытались «привести в чувство» грузовик, командир отряда майор МВД Валентин Симонов в сопровождении всего двух бойцов направился к ближайшему дому, чтобы осмотреть его. У одного из них, Сергея Удачина, с собой была видеокамера, на которую он снимал все вокруг, пока колонна двигалась к Центорою. Работала запись и когда трое омоновцев подошли к дому.