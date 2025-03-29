Как потомки русских белоэмигрантов гибли в боях с коммунистами на Вьетнамской войне

Впоследствии НКВД направило Хохлова в Румынию, где он жил четыре года. Там он изменил свои взгляды на коммунизм и религию и задумался о принятии православия. В 1952 году, говорил он, ему поручили убить Александра Керенского, но он отказался. А спустя год приказали ликвидировать лидера НТС Георгия Околовича, жившего в ФРГ. Хохлов решил сообщить Околовичу о готовящемся покушении и стал сотрудничать с ЦРУ.