В Перми с 1 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Ленина

В Перми с 1 апреля 2025 года до 15 мая 2025 года будет ограничено движение транспорта по улице Ленина (от площади Гайдара до дома № 89 по улице Ленина). Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.