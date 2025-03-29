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В Перми с 1 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Ленина

Это связано со строительно-монтажными работами.

Источник: Министерство транспорта Пермского края

В Перми с 1 апреля 2025 года до 15 мая 2025 года будет ограничено движение транспорта по улице Ленина (от площади Гайдара до дома № 89 по улице Ленина). Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.

«Ограничение движения вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций», — отметили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.