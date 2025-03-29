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Мэр Уфы призвал горожан выйти на субботник

Мэр Уфы призвал горожан выйти на субботник.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сегодня утром вышел на общегородской субботник с лопатой и призвал горожан присоединиться. Он опубликовал в своих соцсетях видео с места субботника.

«Сегодня весь город начал приводить в порядок улицы и дворы. Немного спорта, физической зарядки еще никому не помешало. Поэтому с позитивом выходите на субботник», — сказал градоначальник.

Напомним, сегодня в столице Башкирии проходит общегородской субботник. Среди его участников пройдет розыгрыш более 1000 призов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.