Мэр Уфы призвал горожан выйти на субботник.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сегодня утром вышел на общегородской субботник с лопатой и призвал горожан присоединиться. Он опубликовал в своих соцсетях видео с места субботника.
«Сегодня весь город начал приводить в порядок улицы и дворы. Немного спорта, физической зарядки еще никому не помешало. Поэтому с позитивом выходите на субботник», — сказал градоначальник.
Напомним, сегодня в столице Башкирии проходит общегородской субботник. Среди его участников пройдет розыгрыш более 1000 призов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.