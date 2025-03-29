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Хабаровский край усиливает защиту от паводков

В регионе начаты работы по расчистке рек.

Источник: Комсомольская правда

Власти Хабаровского края активно готовятся к весеннему паводку, проводя расчистку и углубление русел рек, включенных в «Атлас проблемных объектов». На 2025 год на эти цели выделено 76 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске и Бикинском округе ведутся дноуглубительные работы, в Комсомольске-на-Амуре в ближайшие три года запланирована расчистка рек Красная Речка, Кия и Силинка. На реке Полежаевка продолжается расчистка по госконтракту.

«Хочу обратить внимание собственников искусственных сооружений, расположенных на водных объектах, что необходимо уделять внимание тому, чтобы загодя обеспечить очистку водопроходных сооружений и подмостовых пространств для беспрепятственного прохождения вод в сложный паводковый период. Засорение мусором таких узких мест нередко становится причиной разлива рек. Необходимо превентивно решать подобные ситуации и не создавать проблемы жителям края», — отметил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

От паводка будут защищены примерно две тысячи жителей региона.