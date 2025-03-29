Хабаровский край усиливает защиту от паводков

«Хочу обратить внимание собственников искусственных сооружений, расположенных на водных объектах, что необходимо уделять внимание тому, чтобы загодя обеспечить очистку водопроходных сооружений и подмостовых пространств для беспрепятственного прохождения вод в сложный паводковый период. Засорение мусором таких узких мест нередко становится причиной разлива рек. Необходимо превентивно решать подобные ситуации и не создавать проблемы жителям края», — отметил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.